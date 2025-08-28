RENK Aktie News: RENK steigt am Freitagnachmittag
Die Aktie von RENK gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von RENK konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 62,35 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die RENK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 62,35 EUR. Den Tageshöchststand markierte die RENK-Aktie bei 63,47 EUR. Bei 61,16 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 403.455 RENK-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 85,96 EUR erreichte der Titel am 04.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RENK-Aktie mit einem Kursplus von 37,87 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,71 EUR. Dieser Wert wurde am 17.10.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RENK-Aktie 71,60 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten RENK-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,598 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 64,20 EUR an.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RENK am 13.08.2025. Das EPS lag bei 0,30 EUR. Im letzten Jahr hatte RENK einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat RENK im vergangenen Quartal 347,53 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RENK 272,64 Mio. EUR umsetzen können.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RENK-Aktie in Höhe von 1,41 EUR im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur RENK-Aktie
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK stabilisieren sich nach strategischen Nachrichten
Rheinmetall-Aktie stabil: Lürssen-Militärwerft vor Übernahme - Fertigung für Lockheed? - RENK- und HENSOLDT-Aktien uneins
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK uneins: RENK startet bahnbrechendes Getriebeprojekt
Ausgewählte Hebelprodukte auf RENK
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RENK
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: RENK Group AG
Nachrichten zu RENK
Analysen zu RENK
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|15.05.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|05.05.2025
|RENK Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.03.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|03.03.2025
|RENK Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RENK nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen