RENK Aktie News: RENK steigt am Freitagnachmittag

Die Aktie von RENK gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von RENK konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 62,35 EUR.

Die RENK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 62,35 EUR. Den Tageshöchststand markierte die RENK-Aktie bei 63,47 EUR. Bei 61,16 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 403.455 RENK-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 85,96 EUR erreichte der Titel am 04.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RENK-Aktie mit einem Kursplus von 37,87 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,71 EUR. Dieser Wert wurde am 17.10.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RENK-Aktie 71,60 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten RENK-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,598 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 64,20 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RENK am 13.08.2025. Das EPS lag bei 0,30 EUR. Im letzten Jahr hatte RENK einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat RENK im vergangenen Quartal 347,53 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RENK 272,64 Mio. EUR umsetzen können.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RENK-Aktie in Höhe von 1,41 EUR im Jahr 2025 aus.

