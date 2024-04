RENK Aktie News: RENK am Nachmittag verlustreich

RENK im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,5 Prozent auf 27,85 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,5 Prozent auf 27,85 EUR. Die RENK-Aktie sank bis auf 27,75 EUR. Bei 28,46 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 133.328 RENK-Aktien gekauft oder verkauft.

Nachdem im Jahr 2023 0,300 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,435 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,55 EUR an.

Am 15.04.2024 lud RENK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete.

RENK wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 vorlegen.

Experten taxieren den RENK-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,03 EUR je Aktie.

