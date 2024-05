RENK Aktie News: RENK legt am Donnerstagmittag zu

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von RENK. Zuletzt konnte die Aktie von RENK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 26,96 EUR.

Um 11:45 Uhr sprang die RENK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 26,96 EUR zu. Die RENK-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 27,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 67.551 RENK-Aktien umgesetzt.

RENK-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,300 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,443 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,90 EUR je RENK-Aktie aus.

Am 15.05.2024 hat RENK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt.

Die RENK-Bilanz für Q2 2024 wird am 13.08.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 19.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je RENK-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,04 EUR fest.

