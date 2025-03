RENK Aktie News: RENK am Montagvormittag mit Kurseinbußen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von RENK gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 42,79 EUR.

Der RENK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 42,79 EUR. Im Tief verlor die RENK-Aktie bis auf 41,34 EUR. Bei 41,74 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 144.981 RENK-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (49,90 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RENK-Aktie somit 14,25 Prozent niedriger. Am 17.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,71 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RENK-Aktie 58,62 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,456 EUR. Im Vorjahr erhielten RENK-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der RENK-Aktie wird bei 42,06 EUR angegeben.

Am 26.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 362,17 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RENK 272,82 Mio. EUR umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je RENK-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,40 EUR fest.

