RENK Aktie News: RENK gibt am Mittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von RENK. Zuletzt ging es für die RENK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 42,76 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 42,76 EUR. Die RENK-Aktie gab in der Spitze bis auf 41,34 EUR nach. Bei 41,74 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 422.233 RENK-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 49,90 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,70 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 17.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,71 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RENK-Aktie 58,59 Prozent sinken.

Nachdem RENK seine Aktionäre 2023 mit 0,300 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,456 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 42,06 EUR.

Am 26.03.2025 lud RENK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 362,17 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 272,82 Mio. EUR in den Büchern standen.

In der RENK-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,40 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

