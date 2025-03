RENK Aktie News: RENK steigt am Nachmittag

RENK im Fokus

Die Aktie von RENK zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von RENK legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 43,30 EUR.

Die RENK-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 43,30 EUR. Der Kurs der RENK-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 43,94 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,74 EUR. Von der RENK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 702.768 Stück gehandelt.

Am 19.03.2025 markierte das Papier bei 49,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,26 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 17,71 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.10.2024). Mit einem Kursverlust von 59,10 Prozent würde die RENK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten RENK-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,456 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 42,06 EUR.

Am 26.03.2025 legte RENK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RENK ein EPS von 0,13 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 362,17 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RENK einen Umsatz von 272,82 Mio. EUR eingefahren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RENK-Gewinn in Höhe von 1,40 EUR je Aktie aus.

