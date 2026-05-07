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Heute im FokusKI-Aktien mit Comeback: DAX erreicht neue Rekorde -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Deutschland bleibt Börsenzwerg -- RENK mit Übernahme -- Palantir, Samsung, Infineon, SK hynix, Lufthansa im Fokus
Rheinmetall: Absage von Fregatte F126 dürfte Einbußen nach sich ziehen. VW-Aufsichtsrätin lehnt Werksschließungen als Krisenlösung ab. JPMorgan bleibt für Deutsche Bank optimistisch.
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