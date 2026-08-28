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RENK-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
47.00 EUR -0.53 EUR -1.12 %
Charts | News | Analysen
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Im vergangenen August haben 7 Experten die Aktie von RENK wie folgt eingeschätzt.

7 Experten stufen die RENK-Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 68,43 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von RENK auf 47,01 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.75,00 EUR59,5619.08.2026
Deutsche Bank AG73,00 EUR55,3014.08.2026
Barclays Capital60,00 EUR27,6511.08.2026
Warburg Research63,00 EUR34,0310.08.2026
DZ BANK--07.08.2026
Deutsche Bank AG73,00 EUR55,3007.08.2026
JP Morgan Chase & Co.75,00 EUR59,5606.08.2026
Jefferies & Company Inc.60,00 EUR27,6506.08.2026

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
19.08.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
11.08.26 RENK Overweight Barclays Capital
10.08.26 RENK Buy Warburg Research
07.08.26 RENK Kaufen DZ BANK

Information

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