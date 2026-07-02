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Renk baut Marine-Geschäft mit Übernahme aus

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AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Getriebehersteller RENK verstärkt sich im Marinegeschäft. Dazu übernimmt das Unternehmen den britischen Hersteller David Brown Defence, wie Renk am Freitag in Augsburg mitteilte. Finanzielle Details nannte der Konzern nicht. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass die Bewertung bei 200 bis 250 Millionen US-Dollar liegen könnte.

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David Brown Defence ist den Angaben zufolge auf Getriebe für die Marine- und Landverteidigung spezialisiert. Renk verspricht sich durch den Zukauf den Zugang zu Marineprojekten sowie zu einem langfristigen Auftragsbestand im Rahmen der wichtigsten Marineprogramme in Großbritannien, Kanada und Australien. Die Transaktion muss noch von den Behörden genehmigt werden. Den Abschluss erwartet Renk im vierten Quartal./nas/jha/

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DatumRatingAnalyst
29.06.26 RENK Kaufen DZ BANK
26.06.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
19.06.26 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.05.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
14.05.26 RENK Neutral Goldman Sachs Group Inc.