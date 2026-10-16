RENT präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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RENT hat am 15.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 230,16 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 191,45 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat RENT 14,10 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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