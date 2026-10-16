RENT präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

16.10.26 06:35 Uhr

Im abgelaufenen Quartal hat RENT 14,10 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 230,16 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 191,45 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

RENT hat am 15.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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