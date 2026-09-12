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Rent the Runway öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

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Rent the Runway lud am 11.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Rent the Runway hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -5,870 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 97,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 80,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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