DAX 25.361 -0,8%ESt50 6.269 -0,7%MSCI World 4.906 -0,7%Top 10 Crypto 9,98 -1,9%Nas 26.082 -0,7%Bitcoin 66.420 +0,5%Euro 1,1606 -0,1%Öl 107,7 +0,0%Gold 4.332 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Rente und Raumfahrt im Bundestag

BERLIN (dpa-AFX) - Rente und Raumfahrt zählen zu den zwei Themenbereichen, die zum Abschluss der Beratungen des Bundeshaushalts an diesem Freitag im Bundestag beraten werden. Auf der Tagesordnung stehen der Etat für Arbeit und Soziales sowie der Haushalt für Forschung, Technologie und Raumfahrt.

Werbung

Bundessozialministerin Bärbel Bas (SPD) verantwortet dabei den größten Einzeletat. Im kommenden Jahr sind hier Ausgaben von mehr als 201 Milliarden Euro geplant - 36,3 Prozent der Ausgaben des Bundeshaushalts. Der mit Abstand größte Ausgabenblock sind die Ausgaben für die Rentenversicherung sowie die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung: 145,22 Milliarden Euro (2026: 140,01 Milliarden Euro).

Zum Abschluss der sogenannten Haushaltswoche ziehen die Fraktionen noch einmal Bilanz. Danach werden sämtliche Einzelpläne zur weiteren Beratung an den Haushaltsausschuss überwiesen./bw/DP/nas

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.