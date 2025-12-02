DAX23.697 +0,5%Est505.690 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,01 +2,8%Nas23.445 +0,7%Bitcoin76.615 +3,0%Euro1,1616 ±0,0%Öl62,29 -1,6%Gold4.221 -0,3%
Renten-Abstimmung für Freitag auf der Tagesordnung

02.12.25 15:50 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Über das umstrittene Rentenpaket der schwarz-roten Koalition soll nun tatsächlich am Freitag im Bundestag abgestimmt werden. Das geht aus der am Nachmittag von der Parlamentsverwaltung verbreiteten Tagesordnung hervor.

Damit wurde die Abstimmung früher als erwartet auf die Tagesordnung gesetzt. Ursprünglich war davon die Rede, dass das erst nach der wegweisenden Sitzung der CDU/CSU-Fraktion geschehen soll. Dort soll es eine Probeabstimmung geben, weil es bei der Union mehrere Abweichler geben könnte - vorwiegend aus der Jungen Gruppe. Deshalb ist unsicher, ob die Koalition für das Rentenpaket eine eigene Mehrheit zusammenbekommt./ax/DP/nas