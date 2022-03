Renten steigen zum 1. Juli deutlich

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundesarbeitsministerium hat eine deutliche Rentenerhöhung zum 1. Juli angekündigt. "Nach den Daten des Statistischen Bundesamtes und der Deutschen Rentenversicherung Bund steigt die Rente zum 1. Juli 2022 in Westdeutschland deutlich um 5,35 Prozent und in den neuen Ländern um 6,12 Prozent", teilte das Ministerium mit. Damit ergibt sich den Angaben zufolge eine Anhebung des Rentenwerts von gegenwärtig 34,19 Euro auf 36,02 Euro und des Rentenwerts (Ost) von gegenwärtig 33,47 Euro auf 35,52 Euro. Die im Koalitionsvertrag vereinbarte Wiedereinsetzung des Nachholfaktors sei dabei berücksichtigt. Einen entsprechenden Gesetzentwurf werde in Kürze auf den Weg gebracht.

"Gerade angesichts der aktuellen Herausforderungen - sei es durch steigende Preise oder die internationale Krisenlage - ist es wichtig, zu sehen, dass unser Rentensystem funktioniert", sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). "Die Entwicklung der Renten darf nicht von der Entwicklung der Löhne abgekoppelt werden." Im Rahmen der Anpassung werde eine wichtige Vereinbarung des Koalitionsvertrages umgesetzt: Das Wiedereinsetzen des Nachholfaktors sorge dafür, dass die nicht vorgenommene Rentenminderung des vergangenen Jahres mit der Rentenerhöhung verrechnet werde und damit die Rentenanpassung der tatsächlichen Lohnentwicklung folge.