Rentenbank gibt in Corona-Krise Kredite für Bauern in Not

FRANKFURT (dpa-AFX) - In Not geratene Landwirte können in der Corona-Krise von der Landwirtschaftlichen Rentenbank Kredite bekommen, die mit staatlichen Bürgschaften abgesichert sind. Die Rentenbank bietet mit Unterstützung des Bundeslandwirtschaftsministeriums seit Donnerstag Darlehen zur Liquiditätssicherung an, wie das Förderinstitut mitteilte. Betriebe sollen auf diesem Weg möglichst schnell Geld bekommen, auch wenn sie nicht genügend Sicherheiten für ein normales Bankdarlehen haben.

Wie viele andere Branchen stehe auch die Landwirtschaft vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen, sagte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU). "Unseren landwirtschaftlichen Betrieben greifen wir mit dem Bürgschaftsprogramm daher unter die Arme. Damit schaffen wir Sicherheit, um die Folgen der Krise für sie so weit wie möglich abzumildern."

Landwirtschaftsbetriebe einschließlich Wein- und Gartenbau, Forstwirtschaft, Fischerei und Aquakultur können die Darlehen über ihre Hausbank beantragen. Möglich sind Kredite in Höhe von maximal drei Millionen Euro. Bei kleinen und mittleren Unternehmen kann die Rentenbank für bis zu 90 Prozent der Darlehenssumme bürgen, bei Großunternehmen für bis zu 80 Prozent. Die Bürgschaft ist durch den Bund garantiert.

"Es kommt jetzt darauf an, dass wirtschaftlich grundsätzlich gesunde Unternehmen die Krise überstehen", sagte der Vorstandssprecher der Rentenbank, Horst Reinhardt. Antragsberechtigt sind Unternehmen, die sich am 31. Dezember 2019 nicht in Schwierigkeiten befanden./mar/DP/fba