Rentenstreit: Müllberge in Paris schrumpfen langsam

PARIS (dpa-AFX) - Die nach dreiwöchigem Streik der Müllabfuhr in Paris aufgehäuften Abfallberge in den Straßen schrumpfen langsam, seit die Polizei das Personal zum Dienst verpflichtet hat. Am Sonntag lagen noch 7828 Tonnen Müll in den Straßen, wie die Stadt Paris am Montag mitteilte. Am Samstag seien es noch 9800 Tonnen gewesen. 421 Müllautos seien am Wochenende und 158 am Montag im Einsatz gewesen, doppelt so viele wie üblich. Außerdem schafften 50 Spezialfahrzeuge Abfall aus teils bereits durch den Müll blockierten engen Straßen weg. Der Streik ist Teil der Proteste gegen die inzwischen durchgeboxte Rentenreform des liberalen Präsidenten Emmanuel Macron./evs/DP/ngu