Rentenversicherung gibt Ausblick zu Finanzen und Reformen

10.11.26 05:49 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Rentenversicherung gibt an diesem Dienstag einen Überblick über die aktuellen Finanzen und Szenarien für die gesetzliche Rente in Deutschland. Im Mittelpunkt einer Veranstaltung in Würzburg (11.30 Uhr) stehen die Beiträge sowie die Einnahmen und Ausgaben der Rentenkasse und das Absicherungsniveau der Rente. Zudem stellt die Rentenversicherung die Frage: "Wie geht es weiter mit der Rente?" Dabei informiert sie über mögliche Auswirkungen der geplanten Reformvorhaben der Bundesregierung.

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Zu Wort kommen die Vorsitzenden des Bundesvorstands, des obersten Selbstverwaltungsorgans der Rentenversicherung. Für die Gruppe der Versicherten ist das Anja Piel vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), für die Gruppe der Arbeitgeber Alexander Gunkel von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA).

Im kommenden Sommer dürften die Bezüge für die 21,5 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland um rund 4,1 Prozent steigen, wie bereits Anfang des Monats bekannt geworden ist. Bis 2040 sollen die Renten im Schnitt um 2,8 Prozent pro Jahr steigen. Union und SPD wollen noch in diesem Jahr eine Rentenreform im Kabinett auf den Weg bringen. Umstritten ist insbesondere noch der Umgang mit der abschlagsfreien Rente nach 45 Versicherungsjahren. Ein zweiter Teil der Reform mit einer neuen Kapitalsäule soll bald darauf folgen./bw/DP/jha