RenX Enterprises gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,27 USD. Im Vorjahresquartal hatten -22,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RenX Enterprises in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,5 Millionen USD im Vergleich zu 3,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion Finanzen.net