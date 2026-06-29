Replimune Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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Replimune Group ließ sich am 29.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Replimune Group die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,76 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,820 USD je Aktie erzielt worden.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 3,380 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Replimune Group ein Ergebnis je Aktie von -3,070 USD vermeldet.
Redaktion finanzen.net
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|Hebel
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|Emittent
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Nachrichten zu Replimune Group Inc Registered Shs
Analysen zu Replimune Group Inc Registered Shs
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.07.2019
|Replimune Group Buy
|Chardan Capital Markets
|08.07.2019
|Replimune Group Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|17.08.2018
|Replimune Group Outperform
|BMO Capital Markets
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|Analyst
|23.07.2019
|Replimune Group Buy
|Chardan Capital Markets
|08.07.2019
|Replimune Group Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|17.08.2018
|Replimune Group Outperform
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|Analyst
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