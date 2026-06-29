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Replimune Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

30.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Replimune Group Inc Registered Shs
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Replimune Group ließ sich am 29.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Replimune Group die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,76 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,820 USD je Aktie erzielt worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 3,380 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Replimune Group ein Ergebnis je Aktie von -3,070 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.net

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