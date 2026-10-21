DAX 25.467 +0,6%ESt50 6.167 +0,7%MSCI World 4.922 +0,2%Top 10 Crypto 11,05 +1,9%Nas 26.425 -0,0%Bitcoin 74.179 +0,4%Euro 1,1229 -0,1%Öl 110,1 +1,2%Gold 4.129 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

REPLOID beteiligt sich am Forschungsprojekt „BioSurfZ“ zur Entwicklung von Biotensiden

Werte in diesem Artikel
Aktien
REPLOID Group AG Inhaber-Akt
1,490.00 40.00 2.76 %
Charts | News | Analysen


EQS-Media / 21.10.2026 / 11:00 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG

Werbung

REPLOID beteiligt sich am Forschungsprojekt „BioSurfZ“ zur Entwicklung von Biotensiden

  • Die REPLOID Deutschland GmbH beteiligt sich am Forschungsprojekt „BioSurfZ“ im Rahmen des BMFTR-Programms "WIR! – Wandel durch Innovation in der Region" und des Innovationsnetzwerks „BioZ“.
  • Konsortium aus Wissenschaft und Industrie deckt die komplette Wertschöpfungskette ab – vom Reststoff bis zum fertigen, biobasierten Tensid
  • REPLOID bringt seine Kernkompetenz in ein neues, wachsendes Marktsegment ein

 

Wels/Leipzig, 21. Oktober 2026 – Die REPLOID Deutschland GmbH („REPLOID Deutschland"), eine 100-%-Tochtergesellschaft der REPLOID Group AG („REPLOID“), ist Teil des zweijährigen Forschungsprojekts „BioSurfZ“.

Ziel des Projekts ist eine biobasierte Alternative zu konventionellen chemischen Tensiden – etwa für Wasch-, Reinigungs- und Körperpflegeprodukte – zu etablieren. Tenside sind waschaktive Substanzen, die die Oberflächenspannung von Wasser herabsetzen und Schmutz sowie Öl mit Wasser verbindbar machen. Der weltweite Bedarf an solchen Produkten ist hoch, während regulatorischer Druck und wachsendes Umweltbewusstsein den Bedarf an Alternativen zusätzlich beschleunigen.

Werbung

Mit BioSurfZ soll ein im Labormaßstab entwickeltes biotechnologisches Herstellverfahren in den Pilotmaßstab überführt und dabei an regionale Neben- und Reststoffströme als Substrate angepasst werden. So entsteht aus Rohstoffen, die bislang kaum genutzt werden, hochwertige, biobasierte Wertschöpfung. Das verringert die Abhängigkeit von petrochemischen Ressourcen und stärkt die regionale Kreislaufwirtschaft.

Das Forschungskonsortium umfasst neben REPLOID Deutschland das Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB, das die Projektkoordination verantwortet, und die ALTATEC GmbH aus Leipzig. Ergänzt wird der Verbund um weitere assoziierte Partner.

Moritz Gold, Director R&D und IP bei REPLOID: „BioSurfZ zeigt, wie viel Potenzial in Reststoffen steckt, wenn man im richtigen Partnernetzwerk an neuen Lösungen forscht. Gemeinsam mit dem Fraunhofer IGB, ALTATEC und den weiteren Partnern schaffen wir die Grundlage für ein völlig neues Marktsegment für Biotenside auf Basis regionaler Kreislaufwirtschaft.“

Werbung

Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt („BMFTR“) fördert BioSurfZ im Rahmen der Programmlinie „WIR! – Wandel durch Innovation in der Region“ und des Innovationsnetzwerks „BioZ – Biobasierte Innovationen aus Zeitz & Mitteldeutschland“. „BioZ“ hat das Ziel neue Produkte, neue Verfahren und neue Wertschöpfung für die Region zu entwickeln. 

REPLOID Deutschland bringt seine Kernkompetenz aus der industriellen Verwertung organischer Reststoffe mithilfe von Larven der Schwarzen Soldatenfliege in das Konsortium ein. Das Unternehmen verfolgt parallel mehrere Forschungslinien rund um das hochwertige Insektenfett, was den strategischen Stellenwert dieses Rohstoffs unterstreicht. Gleichzeitig ist BioSurfZ ein weiterer Baustein im Strukturwandel der mitteldeutschen Region, in der REPLOID mit seinen Standorten in Leipzig und Pegau bereits stark verwurzelt ist.

 

Über die REPLOID Group AG

REPLOID bietet ein innovatives System zur industriellen Verwertung regionaler organischer Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie.

Die Gruppe implementiert und serviciert für ihre Kunden, insbesondere aus Industrie und Landwirtschaft, modulare und skalierbare Anlagen (ReFarmUnits), in denen Larven der Schwarzen Soldatenfliege die Reststoffe verwerten (Biokonversion). Konkret erhalten die Larven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung. Diese wird auf Basis eigener Forschung und Entwicklung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette zusammengestellt. Nach jeweils einer Woche haben die Larven ihr Pensum erfüllt und sich auf das rund 25-fache ihres Gewichts vervielfacht. Die Kunden nutzen die Larven und/oder ihre Nebenprodukte entweder selbst oder REPLOID übernimmt sie zur zentralen Vermarktung oder Weiterverarbeitung.

REPLOID vermarktet die Larven entweder direkt oder weiterverarbeitet zum Beispiel an Abnehmer aus der Tierfuttermittelindustrie. Das Unternehmen forciert die vertikale Integration seiner Wertschöpfungskette und bringt auch eigenes Tierfutter auf den Markt. Aus den Nebenprodukten des Verwertungsprozesses (Insektenfrass) stellt REPLOID organischen Premiumdünger her.

Mit dezentralem Upcycling im industriellen Maßstab bietet REPLOID auch eine ökonomisch attraktive Lösung für die Kreislaufwirtschaft. Lebensmittelreststoffe und ungenutzte Lebensmittel werden effizient verwertet, was zentrale Ressourcen schont.

Die REPLOID Group AG wurde im Jahr 2020 gegründet und hat ihren Sitz in Wels (Österreich). Das Unternehmen ist global ausgerichtet und notiert seit Juli 2025 im Segment direct market plus der Wiener Börse (Kürzel: HRX5). Die Gruppe beschäftigt mehr als 190 Mitarbeitende.

 

Rückfragehinweis

Mag. Hans Lang | Director Group Communications | +43 660 693 45 63 | presse@reploid.eu



Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: REPLOID Group AG
Schlagwort(e): Sonderthemen

21.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: REPLOID Group AG
Durisolstraße 6
4600 Wels
Österreich
Telefon: +43 660 / 776 50 40
E-Mail: office@reploid.eu
Internet: reploid.eu
ISIN: AT0000A3HRX5
Börsen: Wiener Börse (Vienna MTF)
LEI Code: 529900KNZ7JJ6VLDJL12
EQS News ID: 2419494

 
Ende der Mitteilung EQS-Media

2419494  21.10.2026 CET/CEST

Aktuelle REPLOID Group Aktie News

Werbung

REPLOID Group Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für REPLOID Group nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.