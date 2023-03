REPLY: Comwrap Reply ist Ibexa Partner of the Year 2023

Aktien in diesem Artikel Reply 111,50 EUR

Comwrap Reply, spezialisiert auf Cloud-native Digital Experience Services innerhalb der Reply Gruppe, erhält den renommierten, globalen Award Ibexa Partner of the Year 2023. Ibexa, Anbieter der gleichnamigen Digital Experience Plattform (DXP) für B2B-Unternehmen, zeichnet Comwrap Reply länderübergreifend für die erfolgreiche Umsetzung von kundenorientierten digitalen Erlebnissen in Kundenprojekten aus.

Der Award wurde auf der größten Ibexa Global Partner Conference in Marbella, Spanien vergeben und würdigt das Engagement von Comwrap Reply als engagierter Ibexa-Partner. Die Jury hebt besonders die innovativen Projekte von Comwrap Reply hervor.

Mit den Ibexa Partner of Excellence Awards werden Partner mit bedeutenden DXP-Lösungen geehrt. Comwrap Reply erhält zum wiederholten Mal eine Auszeichnung und war Ibexa National Partner of the Year 2022, Ibexa Advocate of the Year 2021 sowie Partner of the Year 2020.

"Schon mehr als fünf Jahre ist Comwrap Reply ein engagierter und zuverlässiger Ibexa-Partner. Vom ersten Tag an hat sich das Unternehmen auf die Cloud konzentriert und bei allen Projekten eine außergewöhnliche Effizienz erzielt. Uns gefällt an dieser Zusammenarbeit, dass Comwrap Reply innovative Ideen umsetzt und Herausforderungen erfolgreich meistert. Herzlichen Glückwunsch an Comwrap Reply, die sich diese Auszeichnung redlich verdient haben!", so Tushar Marwaha, Commercial Director DACH, Ibexa.

Filippo Rizzante, CTO von Reply ergänzt: "Wir freuen uns über die Bestätigung auf globaler Ebene und unterstützen Unternehmen mit einer Cloud-native Strategie dabei, die digitale Transformation erfolgreich zu meistern. Durch die agile und skalierbare Umsetzung in der Cloud erreichen wir kürzere Projektlaufzeiten und geringere Gesamt-Projektkosten. Dabei ist die interdisziplinäre Kombination aus Beratung, UX Design und Solutions Development ausschlaggebend."

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Bestehend aus einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen unterstützt Reply die führenden europäischen Industriekonzerne in den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung bei der Definition und Entwicklung von Geschäftsmodellen, die durch die neuen Paradigmen von KI, Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und Internet der Dinge ermöglicht werden. Die Dienstleistungen von Reply umfassen: Beratung, Systemintegration und Digital Services. www.reply.com

Comwrap Reply

Comwrap Reply ist spezialisiert auf die Einführung Cloud-nativer Digital Experience- und E-Commerce Plattformen auf Basis von Adobe Experience Cloud sowie Ibexa DXP. Comwrap Reply unterscheidet sich von Internetagenturen und IT-Beratungen durch eine "Cloud-Native Strategie": Die standardnahe Integration in der Cloud führt zu kurzen Projektlaufzeiten und geringeren Gesamt-Projektkosten. Die Dienstleistungen von Comwrap Reply umfassen Beratung, Experience Design und Systemintegration. www.comwrap.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230316005019/de/