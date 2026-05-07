DAX24.664 -1,0%Est505.973 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,12 -2,1%Nas25.806 -0,1%Bitcoin67.841 -0,5%Euro1,1733 ±0,0%Öl101,2 -2,1%Gold4.719 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Commerzbank CBK100 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verliert 25.000-Punkte-Marke letztlich aus dem Blick -- Wall Street letztlich in Rot -- Rheinmetall gewinnt mehr -- Peloton, Infineon, Vonovia, Siemens Healthineers, Arm, IonQ, Microsoft im Fokus
Top News
Erneuerbare Energie-Aktien im Fokus: Rückenwind durch geopolitische Spannungen im Iran-Konflikt - diese 3 Aktien profitieren Erneuerbare Energie-Aktien im Fokus: Rückenwind durch geopolitische Spannungen im Iran-Konflikt - diese 3 Aktien profitieren
Morgan Stanley führt Kryptohandel ein und unterbietet Konkurrenten beim Preis Morgan Stanley führt Kryptohandel ein und unterbietet Konkurrenten beim Preis
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Republikaner beschließen neue Wahlkreise in Tennessee

08.05.26 05:25 Uhr

NASHVILLE (dpa-AFX) - Republikaner im US-Bundesstaat Tennessee haben neue Wahlkreisgrenzen für das Repräsentantenhaus beschlossen, die den einzigen demokratisch vertretenen Kongresswahlbezirk des Bundesstaats zerschneiden würden. Die Neuaufteilung gilt als Teil einer landesweiten Strategie von Präsident Donald Trump und seiner Partei, ihre knappe Mehrheit im US-Repräsentantenhaus bei den kommenden Zwischenwahlen im November zu sichern.

Der republikanisch dominierte Landtag verabschiedete die neue Karte am Donnerstag nach tumultartigen Szenen und Protesten im Parlament. Demonstranten unterbrachen laut Medienberichten die Sitzungen mit Sprechchören und Trillerpfeifen, demokratische Abgeordnete verließen demnach aus Protest den Saal. Die Vorlage geht nun an den republikanischen Gouverneur Bill Lee, der sie den Berichten zufolge voraussichtlich unterzeichnen wird.

Demokraten sprechen von rassistischer Wählermanipulation

Im Zentrum des Streits steht der bislang demokratisch vertretene Kongresswahlbezirk in und um Memphis, eine Stadt mit mehrheitlich schwarzer Bevölkerung. Der neue Zuschnitt würde die demokratische Hochburg auf mehrere Wahlkreise verteilen. Die Wähler aus der Stadt würden jeweils mit deutlich konservativeren Regionen zusammengelegt, sodass Republikaner in allen Bezirken bessere Siegchancen bei den anstehenden Parlamentswahlen im Herbst hätten. Sie könnten damit alle neun Sitze Tennessees im Kongress gewinnen.

Tennessee ist der erste Bundesstaat, der nach einer Entscheidung des Obersten US-Gerichts in der vergangenen Woche neue Wahlkreisgrenzen verabschiedet. Der Supreme Court hatte den Schutz des Voting Rights Act gegen rassistische Benachteiligung bei Wahlkreiszuschnitten geschwächt. Republikanisch regierte Südstaaten wie Louisiana, Alabama und South Carolina treiben inzwischen ähnliche Neuaufteilungen voran.

Trump drängt republikanisch regierte Bundesstaaten seit Monaten dazu, Wahlkreise noch vor den Zwischenwahlen neu zuzuschneiden. Kritiker sprechen von einer landesweiten Neuauflage des sogenannten Gerrymandering - der parteipolitischen Manipulation von Wahlkreisgrenzen. Auch Demokraten nutzen die Strategie, etwa in Kalifornien./hae/DP/zb