RESBUD SE Bearer präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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RESBUD SE Bearer stellte am 30.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Umsatzseitig wurden 44,7 Millionen PLN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RESBUD SE Bearer 18,7 Millionen PLN umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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