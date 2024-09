RESEARCH/Baader: Neue Commerzbank-Ziele als Teil der Verteidigungsstrategie

Die angehobenen Ziele der Commerzbank, insbesondere die hohe Ausschüttungsquote, sind nach Einschätzung von Baader ein mögliches Instrument, um die deutsche Bank unabhängig zu halten und eine Übernahme durch die italienische Unicredit zu verhindern. Baader-Analyst Dieter Hein schreibt in einer Notiz, ehrgeizigere Ziele könnten den Aktienkurs in die Höhe treiben und die Commerzbank zu einem teureren Übernahmeziel machen. Auch der Zeitfaktor könnte bei einem Übernahmeszenario eine Rolle spielen, dem sich einige deutsche Regierungsvertreter widersetzen. "UniCredit braucht die Zustimmung sowohl der deutschen als auch der europäischen Behörden, um ihren Anteil an der Commerzbank über 10 Prozent zu erhöhen, was die Stimmrechte betrifft", so Hein. "Eine schnelle Genehmigung unterstützt Unicredit, eine verzögerte Erlaubnis hilft der Commerzbank bei ihrer Verteidigungsstrategie."

September 27, 2024 03:37 ET (07:37 GMT)