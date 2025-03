RESEARCH/EU-Rüstungskonzerne profitieren von Portugal-Nein zu F-35

Werte in diesem Artikel

Portugal wird voraussichtlich keine F-35-Kampfjets aus den USA kaufen, was nach Einschätzung von Analysten von Jefferies europäischen Rüstungsunternehmen zugutekommen dürfte. Das Land begründete die Entscheidung mit der Notwendigkeit, "die Berechenbarkeit unserer Verbündeten" bei Entscheidungen über die Beschaffung von Rüstungsgütern zu berücksichtigen. Der Schritt sei leicht negativ für BAE Systems, einen Zulieferer des F-35-Programms, so die Analysten. Das britische Unternehmen könne aber dennoch von einem entsprechenden Eurofighter-Auftrag aus Portugal profitieren, zusammen mit seinen Eurofighter-Konsortialpartnern Leonardo und Airbus. Die französischen Konzerne Dassault Aviation, Thales und Safran würden profitieren, wenn sich Portugal in der anstehenden Ausschreibung für den Kauf von Rafale-Jets entscheidet, die nach Schätzungen der Analysten rund 28 Flugzeuge umfassen könnte. Die Aktie von BAE Systems notiert 0,5 Prozent höher, Leonardo 0,4 Prozent höher, Airbus 0,1 Prozent niedriger, Dassault Aviation 0,9 Prozent höher, Thales 1 Prozent höher und Safran 0,4 Prozent höher.

March 14, 2025 05:02 ET (09:02 GMT)