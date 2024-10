RESEARCH/GS erhöht Aktien China auf Overweight

===

Aktien China

Einstufung: Erhöht auf Overweight

===

Goldman Sachs (GS) sieht für den Aktienmarkt in China weiteres Aufwärtspotenzial von 15 bis 20 Prozent, nachdem Chinas aggressives Konjunkturpaket eine starke Rally ausgelöst hat. Die jüngsten Maßnahmen an verschiedenen politischen Fronten hätten den Markt zu der Überzeugung gebracht, dass die politischen Entscheidungsträger besorgt genug sind, um ausreichende Maßnahmen zu ergreifen, um die extremen Wachstumsrisiken einzudämmen. Weil die Bewertungen chinesischer Aktien immer noch unter den historischen Durchschnittswerten lägen, "besteht Potenzial für eine weitere Bewertungserholung, wenn die politischen Entscheidungsträger ihre Absicht, die Wirtschaft zu stützen, in die Tat umsetzen", so die Analysten. In der Zwischenzeit könnte sich das Gewinnwachstum chinesischer Unternehmen gegenüber den aktuellen Prognosen verbessern, wenn die Realwirtschaft auf die Politik reagiere und die Bewertungen in der Folge anzögen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2024 01:11 ET (05:11 GMT)