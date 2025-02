RESEARCH/Unilever-CEO-Abgang wohl Folge des Führungsstils

Werte in diesem Artikel

Der Abgang von Unilever-CEO Hein Schumacher könnte mit seinem Führungsstil zusammenhängen, schreiben die RBC Capital Markets Analysten James Edwardes Jones und Wassachon Udomsilpa, nachdem sie mit dem Unternehmen gesprochen haben. Den Analysten zufolge habe das Unternehmen kommuniziert, dass Schumachers Abgang nicht auf persönliche Gründe wie unangemessenes Verhalten oder Wechsel in eine andere CEO-Position zurückzuführen sei. Schumachers Ausscheiden aus dem Unternehmen werde als "ganz normaler Geschäftsvorgang" dargestellt. Das Board habe schon seit einiger Zeit über eine solche Veränderung nachgedacht, schreiben die Analysten in einer Research Note. Sie merken an, dass die Entscheidung entweder einen Sieg für die Unilever-Insider darstellen könnte oder "ein Beweis dafür ist, dass sich die alte - und oft dysfunktionale - Unilever-Kultur wieder durchsetzt". Die Aktien verlieren 1,5 Prozent.

