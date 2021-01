RESEARCH/Warburg: Endgültige Hella-Zahlen wie erwartet - Buy

===

Einstufung: Buy

Kursziel: 58 Euro

Kurs (13:54): +1,0% auf 54,85 Euro

===

Die endgültigen Zahlen von Hella zum zweiten Geschäftsquartal bzw dem ersten Halbjahr des Unternehmens hätten sich mit den im Dezember veröffentlichten vorläufigen Daten gedeckt, merkt Warburg an. Die Analysten heben den starken freien Cashflow (FCF) im zweiten Quartal als positiv hervor, doch sei auch dieser schon angekündigt gewesen. Gleichwohl zeugten FCF und Margen vom strengen Kosten- und Kapitalmanagement sowie von dem starken Produktportfolio des Unternehmens.

Den im Dezember veröffentlichten Ausblick habe Hella bestätigt und gleichzeitig auf die bestehenden Unsicherheiten hingewiesen. Die Unternehmenserwartungen basierten auf der Annahme, dass es keine weiteren Werksschließungen bei den Kunden aufgrund längerer Lockdowns und/oder Lieferschwierigkeiten besonders bei Elektronikkomponenten gebe, so Warburg weiter. Die Analysten weisen darauf hin, dass der Branchendienst HIS zuversichtlicher geworden sei, was die globale Produktion kleinerer Nutzfahrzeuge im Hella-Geschäftsjahr 2020/21 angehe. In der im Dezember veröffentlichten Prognose habe HIS eine weltweite Produktion von 84,2 Millionen Einheiten vorhergesagt, was im Jahresvergleich ein Plus von 11,5 Prozent wäre. Im November habe HIS noch eine Steigerung um 10,4 Prozent auf 83,4 Millionen Einheiten vorhergesagt.

January 14, 2021 08:17 ET (13:17 GMT)