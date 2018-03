Resource Capital kündigt Dividende an

Der amerikanische Finanzdienstleister Resource Capital (ISIN: US76120W7083, NYSE: RSO) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,05 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Die Ausschüttung erfolgt am 27. April 2018 (Record date: 30. März 2018).

Der New Yorker Konzern zahlt damit auf das Jahr hochgerechnet weiterhin 0,20 US-Dollar aus. Das entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 9,48 US-Dollar (Stand: 21. März 2018) einer Dividendenrendite von 2,11 Prozent. Im Fiskaljahr 2017 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 43,71 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 62,68 Mio. US-Dollar).

Resource Capital ist 2005 gegründet worden und firmiert als REIT-Konzern. Das Unternehmen ist im Hypothekengeschäft (Commercial Mortgage Backed Securities) engagiert und passt die Dividendenzahlung an die dort erzielten Erträge an. Die Marktkapitalisierung liegt aktuell bei 297,5 Mio. US-Dollar. Die Aktie verzeichnet an der Wall Street seit Jahresbeginn ein Kursplus von 1,17 Prozent.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de