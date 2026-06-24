Resouro Gold gewährte Anlegern Blick in die Bücher
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Resouro Gold präsentierte in der am 23.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Resouro Gold hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,040 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,070 CAD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.net
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