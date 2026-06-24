Resouro Gold gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Resouro Gold präsentierte in der am 23.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Resouro Gold hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,040 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,070 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.net