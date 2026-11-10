Resouro Gold zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Resouro Gold ließ sich am 08.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Resouro Gold die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion Finanzen.net
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