Resouro Strategic Metals präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Resouro Strategic Metals gab am 08.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 AUD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Resouro Strategic Metals ebenfalls 0,010 AUD je Aktie eingebüßt.
Redaktion Finanzen.net
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