Restaurant Brands International: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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Restaurant Brands International hat am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Restaurant Brands International hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,950 USD je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat Restaurant Brands International 2,53 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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|Datum
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|UBS AG