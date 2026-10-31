Restaurant Brands International: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

31.10.26 06:35 Uhr

Im abgelaufenen Quartal hat Restaurant Brands International 2,53 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Restaurant Brands International hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,950 USD je Aktie gewesen.

Restaurant Brands International hat am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

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