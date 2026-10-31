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Restaurant Brands International: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Werte in diesem Artikel
Aktien
Restaurant Brands International Inc When Issued
66.20 EUR 1.60 EUR 2.48 %
Charts | News | Analysen

Restaurant Brands International hat am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Restaurant Brands International hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,950 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Restaurant Brands International 2,53 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
25.01.19 Restaurant Brands International Outperform BMO Capital Markets
27.04.18 Restaurant Brands International Market Perform BMO Capital Markets
23.10.17 Restaurant Brands International Outperform RBC Capital Markets
04.08.17 Restaurant Brands International Outperform BMO Capital Markets
24.04.17 Restaurant Brands International Buy UBS AG

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