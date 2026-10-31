Restaurant Brands International LP Partnership Units präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Restaurant Brands International LP Partnership Units hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,17 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,32 CAD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,53 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Restaurant Brands International LP Partnership Units einen Umsatz von 3,37 Milliarden CAD eingefahren.
Redaktion Finanzen.net
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