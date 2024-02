Restrukturierung

Der Videospiele-Anbieter Electronic Arts (EA) will im Rahmen einer Restrukturierung fünf Prozent seiner Belegschaft entlassen.

Werte in diesem Artikel

Das Vorhaben sehe auch eine Verringerung des Immobilienbestands vor, teilte EA am Mittwoch mit. Electronic Arts, das Spieletitel wie "Star Wars Jedi: Survivor" herstellt, rechnet mit Kosten von 125 bis 165 Millionen Dollar im Zusammenhang mit diesem Schritt. Das Unternehmen will die Maßnahmen bis zum Jahresende umsetzen. Zum 31. März vergangenen Jahres beschäftigte EA etwa 13.400 Mitarbeiter. Auch Sony, Microsoft und das zu Tencent gehörende Unternehmen Riot Games haben in den vergangenen Monaten Tausende von Mitarbeitern entlassen, da sich der Spielemarkt angesichts hoher Kreditzinsen nur langsam erholt.

Die Aktie von Electronic Arts zeigt sich im vorbörslichen US-Handel an der NASDAQ nur wenig beeindruckt und legt zeitweise 0,29 Prozent auf 140,49 US-Dollar zu.

Bangalore (Reuters)