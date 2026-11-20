Retension Pharmaceuticals stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Werte in diesem Artikel
Retension Pharmaceuticals hat am 18.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Retension Pharmaceuticals hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,19 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,190 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Retension Pharmaceuticals
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Retension Pharmaceuticals
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen