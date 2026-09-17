NVIDIA-Aktie: Börsenstar stand einst vor dem Ruin - Warum diese Kapitalbeteiligung die Rettung bedeutete

Rettungsaktion

17.09.26 03:24 Uhr

Einst stand der heutige Börsenstar NVIDIA vor dem Ruin. Seit der Rettung durch einen Ex-Sega-Chef wuchs eine enge Partnerschaft, die bis heute weiterlebt.

• Heute, nach einer Partnerschaftsverlängerung mit Sega, unterstützt NVIDIA weiterhin Gaming-Produkte, und die Investition hat sich für die Anteilseigner in Billionen-Dollar-Wert verwandelt, wobei das Unternehmen im Juli 2026 die Spitze der wertvollsten Firmen der Welt erreichte.

• Diese Unterstützung ermöglichte die Entwicklung des erfolgreichen Grafikchips RIVA 128, der 1997 auf den Markt kam und den Wendepunkt für NVIDIA darstellte, sowie die spätere Börsennotierung im Jahr 1999.

• Der ehemalige Sega-Präsident Shoichiro Irimajiri bewahrte NVIDIA in den 1990er-Jahren durch eine Investition von 5 Millionen US-Dollar vor dem Bankrott, was den Grundstein für den späteren Erfolg des Unternehmens legte.

Ex-Sega-Chef erzählt, wie er einst alles auf Jensen Huang setzte

Finanzspritze aus Japan bewahrte NVIDIA vor dem drohenden Aus

Aus der Rettungsaktion wuchs eine Partnerschaft, die bis heute weiterlebt

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Im Juli 2026 reiste NVIDIA-Chef Jensen Huang nach Tokio, um sich persönlich beim früheren Sega-Präsidenten Shoichiro Irimajiri zu bedanken. Denn ohne dessen Entscheidung Mitte der 1990er-Jahre, dem damals fast bankrotten Grafikchip-Hersteller mit einer Investition beizustehen, gäbe es den KI-Platzhirsch in seiner heutigen Form möglicherweise nicht mehr.

Als NVIDIA vor dem Ruin stand

1995 ging NVIDIA, dem Grafikchip-Hersteller, das Geld aus. Ein gescheitertes Projekt hatte das junge Unternehmen an den Rand der Existenz gebracht, weil es bei der 3D-Grafik auf einen unkonventionellen Ansatz mit Vierecken statt der später etablierten dreiecksbasierten Technik gesetzt hatte. Sega sprang mit einer Investition von 5 Millionen US-Dollar ein und gab Gründer und CEO Jensen Huang damit sechs weitere Monate Zeit, das Unternehmen neu aufzustellen. Sega wandelte das Geld dabei nicht in eine reine Vertragszahlung, sondern in eine Kapitalbeteiligung an NVIDIA um.

Den Ausschlag für die Entscheidung gab damals Shoichiro Irimajiri, der trotz des gescheiterten Projekts an Huang festhielt. Irimajiri sagte der japanischen Nachrichtenagentur Jiji Press am 12. September 2026, er habe Huangs Charakter geschätzt und alles auf ihn gesetzt. Die zusätzliche Finanzierung ermöglichte NVIDIA die Entwicklung des RIVA 128, eines dreiecksbasierten Grafikchips, der 1997 auf den Markt kam und innerhalb von vier Monaten rund eine Million Einheiten verkaufte, der eigentliche Wendepunkt für das Unternehmen.

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Vom Beinahe-Aus zur NVIDIA-Aktie mit Milliardenwert

Den Schritt an die Börse wagte NVIDIA kurz vor der Jahrtausendwende 1999. Sega verkaufte seine Beteiligung später, wobei die genannten Summen zwischen rund 15 Millionen und, laut Huangs eigener Darstellung gegenüber Video Games Chronicle, rund 300 Millionen US-Dollar schwanken, eine offizielle Bestätigung der exakten Summe liegt nicht vor. Huang selbst rechnete öffentlich vor, dass die ursprüngliche Beteiligung, hätte Sega sie gehalten, inzwischen wahrscheinlich rund eine Billion US-Dollar wert wäre.

Die Größenordnung, um die es inzwischen geht, zeigte sich diesen Sommer deutlich: Ende Juli 2026 kehrte NVIDIA an die Spitze der wertvollsten Unternehmen der Welt zurück und verdrängte damit Apple erneut von der Börsenkrone. NVIDIA wurde im Oktober 2025 zum ersten Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von fünf Billionen US-Dollar.

Was die Partnerschaft heute noch bedeutet - und was Anleger lernen können

Beim Treffen in Tokio im Juli 2026 ging es jedoch nicht nur um Erinnerungen: NVIDIA und Sega kündigten an, dass Virtua Fighter Crossroads und künftige Sega-Titel die neue RTX-Spark-Chipreihe für schlanke Windows-Notebooks und kompakte Desktop-PCs unterstützen werden. Der Kreis schließt sich damit für ein Unternehmen, das in den 1990er-Jahren als Startup begann, das Sega mit 3D-Grafikchips belieferte.

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Was für NVIDIA-Anleger langfristig daraus folgt, zeigt Huangs eigene Rechnung: Aus einer überschaubaren Millioneninvestition hätte binnen drei Jahrzehnten ein Vielfaches im Billionenbereich werden können. Die Sega-Episode erinnert damit daran, dass auch ein inzwischen fünf Billionen Dollar schweres Unternehmen über genau solche Partnerschaften weiterwächst, die neue Absatzkanäle für die eigene Chip-Technologie erschließen, wie aktuell im Gaming-Segment mit RTX Spark. Wer NVIDIA nicht nur als Zulieferer für Rechenzentren und KI-Konzerne betrachtet, sondern auch die Anbindung an Konsumentenmärkte im Blick behält, bekommt ein vollständigeres Bild vom nächsten Wachstumstreiber des Unternehmens.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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