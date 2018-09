Reul: Parteitag der Grünen am Hambacher Forst ist unverantwortlich

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat die Grünen im Land dazu aufgerufen, ihren Parteitag nicht am Hambacher Forst abzuhalten. "Ich hoffe, dass sie diese Entscheidung noch einmal überdenken", sagte Reul der "Rheinischen Post" (Samstag). Gleichzeitig kritisierte der Minister die Grünen scharf: "Das ist unverantwortlich. Sie gießen damit Öl ins Feuer. Die Grünen verlangen immer von der Polizei, zu deeskalieren. Und dann legen sie den Parteitag dorthin." Dafür fehle ihm jedes Verständnis. Außerdem stärke der Parteitag auch denjenigen den Rücken, die im Wald kriminell handelten.

Die Grünen in Nordrhein-Westfalen hatten ihren Landesparteitag mit zahlreichen Delegierten am 7. Oktober an den Hambacher Forst verlegt. Die Beratungen sollen demnach auf einem Grundstück des Umweltverbands Bund an der Abbaukante des benachbarten Tagebaus stattfinden. "Wir Grüne wollen ein Zeichen setzen und den friedlichen Protest unterstützen", heißt es in der Einladung zum Parteitag./nau/DP/zb