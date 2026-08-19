Reul warnt vor Spekulationen zu Waldbrand-Ursache

19.08.26 14:03 Uhr

MONSCHAU (dpa-AFX) - Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul hat vor Spekulationen über den Auslöser der Waldbrände im belgischen Naturschutzgebiet Hohes Venn gewarnt. "Das hat keinen Sinn", sagte der CDU-Politiker am Morgen im nordrhein-westfälischen Monschau. Die Ursache müsse sorgfältig geprüft werden, sagte Reul. Wenn man Täter ermitteln könne, müssten diese auch vor Gericht gestellt werden.

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Wenn das nicht gelinge, bleibe nur der grundsätzliche Appell, sich nicht verantwortungslos im Wald zu bewegen, keine Zigarettenkippen wegzuwerfen oder zu grillen, sagte der NRW-Innenminister. Er äußerte sich zu Gerüchten, wonach Wildcamper den Waldbrand im belgischen Nachbarland ausgelöst haben könnten.

Reul bedankte sich bei den Einsatzkräften von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW), bei Landwirten und Bürgerinnen und Bürgern, die etwa Butterbrote geschmiert haben. Es seien "gute Leute", die direkt mit dem Feuer nichts zu tun hätten, aber zupacken würden, weil sie sich für das Leben der anderen verantwortlich fühlten, sagte der Minister./lic/DP/jha