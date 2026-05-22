Revathi Equipment India präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Revathi Equipment India hat am 22.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 46,46 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Revathi Equipment India ein EPS von 30,48 INR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 656,1 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 645,0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 45,12 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 65,79 INR je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 1,43 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 19,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Revathi Equipment India 1,78 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net