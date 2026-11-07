Revelation Biosciences stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Revelation Biosciences hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 5,92 USD. Im Vorjahresquartal hatten -49,560 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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