Reviv3 Procare: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

08.10.26 06:35 Uhr

Reviv3 Procare äußerte sich am 06.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresviertel hatte Reviv3 Procare 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,22 Prozent auf 6,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net