Revival Gold mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Revival Gold hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Revival Gold vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,04 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,100 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,040 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Revival Gold
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Revival Gold
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen