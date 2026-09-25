DAX 25.500 +0,9%ESt50 6.331 +0,9%MSCI World 4.929 -0,2%Top 10 Crypto 11,26 -0,4%Nas 26.939 +0,0%Bitcoin 73.982 -0,3%Euro 1,1394 +0,1%Öl 105,1 -1,4%Gold 4.296 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Revolut erhält Genehmigung zum Kauf der Banco Cetelem in Argentinien

Werte in diesem Artikel
Aktien
BNP Paribas S.A.
99.60 EUR 1.76 EUR 1.80 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Von Michael Hennessey

DOW JONES--Revolut hat von der argentinischen Zentralbank die Genehmigung erhalten, die lokale Banco Cetelem Argentina von BNP Paribas zu kaufen. Die digitale Bank teilte mit, die regulatorische Zustimmung sei ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen in Argentinien. Revolut hatte die Übernahme des argentinischen Instituts erstmals im Juni 2025 in Aussicht gestellt. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Werbung

Nach Abschluss der Transaktion wird der Name der Bank in Revolut Bank Argentina SAU geändert. Sie wird als reguliertes Bankinstitut agieren, wird aber zunächst keine an die Öffentlichkeit gerichteten Produkte oder Dienstleistungen anbieten. Während dieser Phase wird die Bank laut Revolut alle regulatorischen und operativen Anforderungen erfüllen und sich auf eine künftige Markteinführung vorbereiten.

Argentinien sei eine der vielversprechendsten Wachstumschancen in Lateinamerika, so Revolut. Das Fintech teilte mit, dass sich über 150.000 Kunden auf seiner Warteliste eingetragen hätten, seit es Pläne für den Markteintritt in Argentinien angekündigt habe. Das Unternehmen hat kürzlich die Revolut Bank in Mexiko gestartet, sein erstes voll lizenziertes Bankinstitut außerhalb Europas. Anfang dieses Monats hat es die bedingte Zulassung für eine US-Banklizenz erhalten.

Nach Abschluss der Transaktion wird Agustin Danza vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen zum Chief Executive Officer der Revolut Bank Argentina ernannt.

Werbung

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/uxd

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2026 03:25 ET (07:25 GMT)

Aktuelle BNP Paribas Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

BNP Paribas Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BNP Paribas nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
28.07.26 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.07.26 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.07.26 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
24.07.26 BNP Paribas Kaufen DZ BANK
24.07.26 BNP Paribas Hold Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.