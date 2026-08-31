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Revolutionsgarden drohen nach US-Angriff mit Vergeltung

TEHERAN (dpa-AFX) - Nach einem US-Angriff auf zwei Raketenwerfer im Iran haben die iranischen Revolutionsgarden mit Vergeltung gedroht. Der aggressive Akt habe zum Tod und zur Verletzung mehrerer ihrer Kämpfer und Landsleute geführt, zitierte die Nachrichtenagentur Fars eine Mitteilung der Revolutionsgarden. Dies werde eine Bestrafung des Aggressors nach sich ziehen, hieß es weiter. Eine genaue Zahl von Toten oder Verletzten wurde nicht genannt.

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Zuletzt hatte die US-Regierung eigentlich erklärt, künftig den Fokus auf wirtschaftlichen Druck gegen den Iran legen zu wollen. Der Angriff war die erste Attacke auf Ziele im Iran seit Ende Juli. Damit habe man verhindern wollen, dass Seeminen in der Straße von Hormus verlegt werden, schrieben amerikanische Medien unter Berufung auf einen US-Beamten./vee/DP/zb

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