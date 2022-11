"Rezession noch nicht eingepreist": Experte rechnet mit weiterem Kursverfall bei Schweizer Aktien

Weiter zum vollständigen Artikel bei "finanzen.ch"

In den vergangenen Handelstagen konnten sich Anleger weltweit über eine Herbstrally freuen. SMI, DAX, Dow Jones & Co. liegen nun mehrere Prozentpunkte über ihren Jahrestiefstständen. Die Erholungsbewegung sei aber nur ein Strohfeuer: Viel tiefere Kurse werden noch folgen, ist sich der Schweizer Ökonom Daniel Hartmann sicher. Was bringt ihn zu dieser Überzeugung?