Rezessionsgefahr für den DAX?

Der DAX40-Future (EUREX: FDAX) könnte nach der Veröffentlichung der Einkaufsmanagerindizes (PMIs) für das produzierende Gewerbe und den Dienstleistungssektor in Deutschland und Europa unter Abwärtsdruck geraten. Beide PMIs sind in beiden Regionen zu schwach ausgefallen, was Deutschland und die EU weiter in die Rezession treibt. Da in dieser Woche der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) und eine Reihe von Konjunkturdaten aus Deutschland erwartet werden, könnten die Futures auf die Indizes eine wichtige Rolle bei der Kursbestimmung spielen.

Der deutsche HCOB PMI für das produzierende Gewerbe fiel von 40,6 auf 38,8, während der PMI für den Dienstleistungssektor von 54,1 auf 52 zurückging. Der Rückgang des Einkaufsmanagerindex für das produzierende Gewerbe widersprach dem prognostizierten Anstieg auf 41, und der PMI für den Dienstleistungssektor verlangsamte sich stärker als erwartet. Europa insgesamt verzeichnete ebenfalls einen Rückgang des PMI für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor, wobei der PMI für das verarbeitende Gewerbe von 43,4 auf 42,7 und der PMI für den Dienstleistungssektor von 52 auf 51,1 zurückging.

Technische Analyse

Der DAX40-Future scheint sich innerhalb einer Spanne zwischen der Unterstützung bei 16.176 und dem Widerstand bei 16.339 zu konsolidieren, da Angebots- und Nachfragefaktoren um die Vorherrschaft kämpfen. Ein Durchbruch des 23,60 %-Fibonacci-Retracements ermutigte die Index-Futures, eine Unterstützung bei 16.106 zu etablieren, die einen Wendepunkt markieren könnte, falls die Unterstützung bei 16.176 erneut nicht hält.

Ein gescheiterter Versuch, die Unterstützung bei 16.176 zu durchbrechen, könnte jedoch einen Anstieg in Richtung des Widerstands bei 16.339 begünstigen, sofern die Fundamentaldaten dies zulassen, und diesen als interessanten Punkt für weitere Aufwärtsmöglichkeiten wie den Hauptwiderstand bei 16.514 markieren.

Zusammenfassung

Der DAX40-Future konsolidiert in einer engen Handelsspanne zwischen der Unterstützung bei 16.176 und dem Widerstand bei 16.339. Eine leichte Abwärtsbewegung könnte einen Durchbruch in Richtung der 16.106 Unterstützung begünstigen, die einen Wendepunkt in Richtung der 15.647 Hauptunterstützung markieren könnte. Die Unterstützung bei 16.176 könnte jedoch halten, was einen Anstieg in Richtung des wichtigen Widerstands bei 16.514 begünstigen könnte.

Quellen: TradingView, The Guardian, Reuters

Autor/in: Alexa Smith, Trive Financial Marktanalystin

CFD sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 73 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Der Wert der Investitionen kann sowohl steigen als auch sinken.

Dieses Material (unabhängig davon, ob es Meinungen enthält oder nicht) dient ausschließlich Informationszwecken und berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände oder Anlageziele einer Person. Nichts in diesem Material stellt eine Finanz-, Anlage- oder sonstige Beratung dar oder sollte als solche angesehen werden. Trive Financial Services Malta Limited haftet nicht für Verluste, Schäden oder Verletzungen, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.trive.com/de