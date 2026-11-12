RFA Financial öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

12.11.26 06:35 Uhr

RFA Financial präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,06 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,140 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat RFA Financial 115,5 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 94,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 59,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net