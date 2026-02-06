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Heute im FokusDAX letztlich mit Verlusten -- US-Börsen uneinheitlich -- UMG lehnt Übernahmeangebot von Pershing Square ab -- Virgin Galactic, Nebius, Micron, Sandisk, Berkshire, ServiceNow, Siemens Energy im Fokus
HENSOLDT passt Ausblick an - auch Rheinmetall, TKMS und RENK im Blick. Rallymodus der Infineon-Aktie ungebrochen. SAP, Nemetscheck & Co. setzen Erholung fort. NVIDIA schickt die Aktien von Intel, AMD und QUALCOMM auf Talfahrt - Arm hebt ab. Uber: Robotaxis-Test in München. easyJet: Übernahmeofferte soll geprüft werden. Mercedes trotzt US-Gesetzesinitiative.
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