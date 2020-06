Rheinland-Pfälzer Bürgermeister neuer Präsident des Gemeindebundes

MAINZ (dpa-AFX) - Der Bürgermeister der rheinhessischen Verbandsgemeinde Nieder-Olm, Ralph Spiegler (SPD), ist neuer Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebunds (DStGB). Der Hauptausschuss des kommunalen Spitzenverbands wählte den stellvertretenden Vorsitzenden des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz am Dienstag einstimmig zum Präsidenten, wie die Landesorganisation am Mittwoch in Mainz mitteilte. Er folgt Bürgermeister Uwe Brandl aus Abensberg in Niederbayern nach und tritt im Juli sein neues Amt an./irs/DP/mis